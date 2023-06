«Prigionieri in casa, l’anno prossimo si cambi» 

«Siamo super tifosi del Cagliari ma non possiamo essere prigionieri in casa nostra o rischiare di non potervi rientrare ogni volta che la squadra gioca in casa. Questa situazione nel prossimo campionato deve cambiare».

I residenti del quartiere di San Bartolomeo, che si affaccia sulla Unipol Domus, protestano di nuovo. Lo hanno già fatto più volte nel corso del campionato ma ieri via Carta Raspi, la strada di accesso a via Alziator – porta del rione – è stata chiusa in due punti intorno alle 16,30 - quattro ore prima dell’orario di inizio della partita con il Bari – per ragioni di sicurezza. «Solitamente viene chiusa 2 ore prima. Perché oggi no? Perché è già chiusa ma non ci sono né polizia, né carabinieri e né polizia municipale?», si sono chiesti alcuni abitanti, esasperati. «Al Comune chiediamo di pensare anche a noi e che si faccia in modo che l’anno prossimo non si abbiano disagi a causa delle partite del Cagliari», rimarcano. «Tanti di noi sono tifosi e sperano che la squadra salga in serie A, ma siamo contenti che il campionato sia finito, almeno non avremo più problemi di orario per uscire e rientrare a casa nostra».

RIPRODUZIONE RISERVATA