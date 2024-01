«Prigionieri in casa da nove mesi» 

Non bastava la muffa, il degrado e gli appelli caduti nel vuoto. All’elenco va aggiunto un ascensore fuori uso da nove mesi. Per i residenti dello stabile a otto piani al civico 3 di Piero Sotgiu, anziani perlopiù, perfino la routine della spesa è diventata un incubo. «L’ultimo intervento di manutenzione? Più di 20 anni fa», denunciano le famiglie.

«Appelli nel vuoto»

«Gli appelli all’Azienda regionale per l’edilizia abitativa, che dell’edificio è proprietaria, finora sono caduti nel vuoto», denuncia il figlio di una coppia di anziani che da 40 anni occupa un appartamento al quarto piano. Settantenne lei, settantacinque lui, con una grave difficoltà motoria, Angelino e Francesca d’accordo con gli altri condomini qualche mese fa hanno preso carta e penna e scritto ad Area. «È una situazione insostenibile che va avanti da quasi un anno - affermano - raggiungere casa è impossibile». Ci si limita alle uscite indispensabili e quando necessario si chiede l’aiuto dei parenti. «Mesi fa gli uffici ci hanno risposto di contattare l’azienda che si occupa della manutenzione degli ascensori - spiega il figlio dei due coniugi - ma non possiamo fare emettere una fattura a nome nostro».

Il degrado

Non è l’unico disagio denunciato dai residenti della palazzina. Tra un piano e l’altro le pareti sono annerite dalla muffa «per non parlare degli infissi - fanno notare marito e moglie - oramai marci; evitiamo di toccarli perché rischiano di cadere da un momento all’altro». Il vetro del portone d’ingresso è rotto da tempo, basta allungare una mano per riuscire ad aprirlo ed intrufolarsi all’interno del palazzo. «Non chiediamo l’impossibile - concludono i residenti - solo che ci venga restituito un servizio essenziale».

Le lamentele

Sulle condizioni in cui versano gli alloggi popolari a Torangius le lamentele non si contano. Le lunghe file di palazzoni tra le vie Quasimodo, Monsignor Cogoni, Kolbe e Raimondo Bonu mostrano i segni del tempo: balconi e grondaie sono danneggiati in più punti, le infiltrazioni d’acqua si allargano sulle pareti e spesso l’interno degli appartamenti rispecchia l’abbandono esterno. Spostandosi dall’altra parte della città, in via Tempio, la situazione non migliora. Tra un finestrone e l’altro degli alloggi di edilizia residenziale, a pochi passi dalla sede di Area, infiniti rattoppi su pareti divorate dalla muffa. Il telefono dell’ufficio che si occupa di manutenzioni squilla a vuoto e intanto le famiglie fanno i conti con i disagi.

