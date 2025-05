«Prigionieri di un ascensore rotto» 

Da più di due mesi senza ascensore: i residenti del palazzo di via della Pineta 77, molti dei quali anziani e disabili, devono fare fronte anche a questo disagio.«Siamo senza ascensore da inizio marzo» commenta Cristiana Sciarretta, invalida. «Non posso uscire di casa» commenta Celestino Cardia, 87 anni, malato oncologico. «Ho rimandato diverse visite in programma» dice con le lacrime agli occhi. «Siamo in gabbia, non posso fare le scale. Ma quando c’è da pagare paghiamo subito. Si dovrebbe mettere l’impianto elettrico».

«È un problema che si ripete ogni due anni: essendo alimentato a batterie, uno dei pochi in tutta la Sardegna, queste si scaricano. Ogni due anni, dobbiamo spendere di tasca e per 20 giorni siamo ai domiciliari. E si tratta di 20 famiglie, quasi tutte con almeno un disabile, alcune anche con due o tre» aggiunge Sciarretta.

Ma stavolta è compromesso il motore dell’impianto. Un intervento di manutenzione straordinaria quindi, che spetta al Comune e non agli inquilini.«Abbiamo cambiato anche gli ascensoristi, ma il problema è che non si conosce l’impianto – dicono gli inquilini -. Il nostro ascensore è come una malattia rara. Anche gli ascensoristi ci hanno consigliato di farlo diventare elettrico. L’ultimo intervento risale all’anno scorso: tra un anno avremo lo stesso problema».

«Oltre alle batterie, è un problema del motore, quindi un intervento straordinario che spetta al Comune ed è più costoso» aggiunge Marcella Baldi. Se si seguisse l’invito dei residenti, ci sarebbe un risparmio per questi ultimi che non dovrebbero sopportare la spesa del cambio delle batterie ogni due anni; ma anche per le casse comunali, che eviterebbero gli interventi straordinari.

«Abbiamo subito fatto un impegno di spesa stanziando le risorse necessarie e incaricando la ditta esterna, scelta dall’amministratore di condominio» replica l’assessore comunale alla Salute e Benessere, Anna Puddu. «Hanno portato il pezzo in officina e si dovrebbe risolvere entro la settimana prossima, ho chiesto la massima urgenza».

