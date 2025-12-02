VaiOnline
Uta.
03 dicembre 2025 alle 00:31

«Prigionieri di fango e pozzanghere» 

A Uta, con l’arrivo delle piogge, ritornano i disagi per i residenti del vico VIII Is Prunixeddas. Almeno undici famiglie vivono a ridosso di questa strada dissestata che, con il maltempo finiscono circondati da fango e profonde pozze d’acqua. «Chiediamo che la strada venga asfaltata, come nel resto del paese – dice Tommaso Mancuso - ci sentiamo abbandonati, ogni anno è sempre peggio e non riceviamo risposte dal Comune». Maria Giovanna Desogus aggiunge: «Non possiamo uscire con i nostri nipotini nel passeggino, i bimbi non possono più giocare per strada, tantomeno con la bicicletta. Questa situazione non è più accettabile, i nostri figli si trovano reclusi in casa. Il fango e il dissesto stradale danneggia anche le auto. Abbiamo pagato e siamo in regola, ora vogliamo i lavori».

Katiuscia Grussu vive nel centro della via: «Mia madre è prigioniera in casa, con la strada in queste condizioni non può fare nemmeno una passeggiata». Paride Foddis, che qui ha costruito la sua casa, è dovuto ricorrere ad altre vie: «Speravo che, con l’approvazione di un progetto di messa in sicurezza si sarebbero svolti i lavori nella via, ma nulla è stato fatto. Perciò, ho deciso di presentare un atto di diffida. Risultano diverse inadempienze amministrative, il Comune ha disatteso l’approvazione del progetto di fattibilità. La mia decisione è stata presa per tutelare l’incolumità pubblica, la strada non è privata, e anche se lo fosse le incombenze del Comune rimangono le stesse, come stabilito dalla Cassazione».

Della vicenda si è occupato anche il Gruppo di minoranza “Uta per tutti”, con un post sulla loro pagina social, dove considera la situazione inaccettabile. Pertanto chiedono che venga garantito il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini.

Replica l’assessora Michela Mua: «L’area rientra nelle zone di “Risanamento urbanistico” del Puc, che comprendono insediamenti edilizi non conformi alle normative urbanistiche. L’unico modo per risolvere la questione della viabilità è sanare urbanisticamente l’intero comparto. L’Amministrazione non può intervenire con soldi pubblici per realizzare opere che sono a carico dei privati e, considerando che la sanatoria edilizia non equivale a una sanatoria urbanistica, la regolarizzazione dell’area deve passare attraverso un piano di riordino complessivo e la cessione delle aree per le opere pubbliche necessarie». (a. cu.)

