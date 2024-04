«Prigionieri della cronoscalata» 

Una corsa storica, una cronoscalata lungo i tornanti della vecchia Orientale sarda, la “San Gregorio-Burcei” viene proposta dall’Aci-Cagliari sport per la 33ª volta per il prossimo 8 e 9 giugno. Ma non tutti sono favorevoli. Tanto che a Burcei è stata avviata una raccolta di firme contrarie ad una manifestazione sportiva che, viene detto, «creerebbe pesantissimi disagi con la popolazione impossibilitata a muoversi nelle ore della gara con la chiusura della strada». Il sindaco Simone Monni dice che «l’amministrazione comunale terrà conto di questa raccolta di firme: faremo quello che ci chiede la popolazione: ascolteremo e prenderemo le nostre decisioni».

La proposta

Qualche voce contraria è arrivata anche al Comune di Sinnai che ospita gran parte del tracciato. «Lunedì - annuncia il sindaco Tarcisio Anedda - incontrerò gli organizzatori. Niente polemiche: io sono pronto a proporre una soluzione alternativa, spostando il tracciato della gara sul lato opposto dell’Orientale, dall’Arco dell’Angelo, verso Campuomu, lasciando completamente libero lo svincolo di Burcei. Ne ho parlato anche con il sindaco Monni. Si tratta di un tracciato alternativo, panoramico, interamente in territorio di Burcei che non creerebbe disagi a nessuno. Approfitto dell’occasione - chiude Anedda - per dire che è assolutamente necessario avviare i lavori della nuova strada di Burcei. Ne parlerò con la Città metropolitana: il progetto è appaltato da tempo. Una strada che toglierà Burcei dal suo isolamento e che è destinata a creare benessere sul territorio».

L’Automobile club

Per il presidente dell’Aci-Cagliari Antonello Fiori, l’eventuale nuovo tracciato «non è collaudato per simili manifestazioni. Ricordo anche che la chiusura sul tratto tra il 26° e il 30° chilometro dell’Orientale, si riduce comunque a cinque ore al massimo, garantendo il passaggio dei mezzi pubblici e di soccorso. Va anche puntualizzato il fatto che, fra la prima e la seconda manche della gara, la strada sarà riaperta per poi essere successivamente chiusa sino alla conclusione della manifestazione. In ogni caso attendiamo le decisioni del Comune di Burcei: se ci diranno che non si può fare, ne prenderemo atto».

