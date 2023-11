«Prigionieri del cantiere per il parcheggio» 

«Qualora ci occorresse l’intervento di un qualsiasi mezzo di soccorso questi non riuscirebbero a raggiungere il nostro condominio. I lavori che si protraggono da oltre un anno hanno creato una situazione insostenibile per la mia famiglia, abbiamo difficoltà nell’entrare ed uscire da casa». Stefano Atzori descrive così il contesto relativa al cantiere in corso d’opera a Iglesias che regalerà alla città il nuovo parcheggio multipiano in via Sant’Antonio.

I disagi

I lavori partiti da ormai oltre un anno, fin da subito hanno causato notevoli disagi alle famiglie che per potersi recare nelle proprie abitazioni sono costrette a costeggiare uno stradello tanto impervio quanto pericoloso: «Per quattro mesi abbiamo dovuto rincasare a piedi. - svela Atzori - poi le condizioni sono leggermente migliorate, ma rimane un’impresa raggiungere le case, specialmente durante le giornate piovose. In tutto questo lasso di tempo ho dovuto cambiare per due volte gli pneumatici dell’auto, ma quello che più mi preoccupa è il pensiero d’aver la necessità dell’intervento di una ambulanza o dei vigili del fuoco; mia sorella è disabile, da tempo non può permettersi una passeggiata». Ma quella della strada non è l’unica criticità che i lavori per la creazione del parcheggio ha portato in dote: da diversi mesi le fogne risultano essere a cielo aperto e i residenti della zona lamentano cattivi odori ed una costante presenza di ratti. «Siamo preoccuparti per la tempistica degli interventi. - prosegue Atzori - fra l’altro, del dovuto relativo all’esproprio dei miei terreni utili alla realizzazione dell’infrastruttura, non ho ancora percepito alcunché» .

Il Comune

Intanto l’assessore ai Lavori pubblici Albero Cacciarru, spiega i motivi che hanno comportato un inaspettato protrarsi dei lavori: «Durante gli interventi sono stati rinvenuti tra le terre da rimuovere e da conferire in discarica, dei frammenti di amianto, una dinamica che ha reso necessario delle procedure relative al campionato e alle analisi del terreno, dei piani di lavoro da presentare alla Asl e una perizia di variante per fronteggiare le suddette problematiche» . Inoltre Cacciarru rivela un disguido legato ad un parziale crollo della strada che conduce alle proprietà private a monte dell’area del cantiere, problemi questi ultimi che pare siano stati risolti: D’ora in avanti il cantiere dovrebbe lavorare con continuità. - dichiara l’assessore - sono stati posati i plinti che reggeranno la struttura prefabbricata» . Senza ulteriori intoppi nell’arco di qualche mese il parcheggio multipiano di Sant’Antonio dovrebbe definirsi concluso: «Sarà un’opera strategica di fondamentale importanza. - dice Cacciarru - capace di alleggerire il carico veicolare nel nostro centro storico, rendendolo così più fruibile per i cittadini e per i tutti i turisti».

RIPRODUZIONE RISERVATA