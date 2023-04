Prigionieri dei cantieri: «Toglieteci la tassa sul suolo pubblico» 

I lavori non sono ancora entrati nel vivo ma per gli edicolanti di via Roma il cantiere della riqualificazione ha già creato un bel po’ di problemi. Gli affari? «In calo netto», spiegano i diretti interessati, le “vittime” da una crisi imminente che si annuncia ancora più difficile quando dietro le transenne arriveranno camion e operai per dare vita agli interventi nel tratto di via Roma lato portici. «Il calo delle vendite di giornali e riviste, già significativo e non da oggi, nei prossimi giorni e per diversi mesi si farà sentire. Ci auguriamo solo che si rispetti la tabella di marcia e che i sacrifici siamo limitati nel tempo», dice Antonio Durzu, titolare dell’edicola di via Roma-piazza Amendola. Quella sovrastata dal ficus secolare. «Di chiudere non ci penso proprio, anche perché le spese, a prescindere da vendite e guadagni, restano inalterate. Probabilmente, anzi è una certezza, limiterò l’apertura: non dodici ore come faccio adesso ma sceglierò un orario ridotto».

Se l’edicola di Durzu si appresta a subire la mazzata, anche le altre due rivendite di quotidiani e riviste di via Roma si preparano a sopportare mesi di difficoltà. Almeno per la strada lato portici i tempi di chiusura forzata dovrebbero attestarsi sui cinque mesi. Insomma, da oggi alla fine di agosto e magari anche qualche settimana di settembre. Via Roma senza auto e nel pieno e inevitabile caos che terrà lontana una fetta consistente di clienti anche per le edicole di via Roma-angolo via Dei Millle e per l’impianto all’angolo con via Baylle. «I lavori si devono fare e si faranno. Miglioreranno, almeno si spera, la nostra città. Però il Comune potrebbe venirci incontro intervenendo sulle tassa sul suolo pubblico e fermandola per i mesi critici», suggerisce Antonio Durzu.

Intanto ha chiuso i battenti l’edicola di viale Buoncammino. Aperta di recente dopo il cambio di gestione e già sottoposta a una batosta difficile da governare. «Tante idee, molto entusiasmo. Troppe spese», è la sintesi amara di Stefania Salis, 37 anni, madre di una bimba di sei. «Ho investito 15mila euro per la riapertura e avevo già i clienti affezionati. Stavo programmando anche di fornire diversi servizi per una zona dove non c’è neppure la tabaccheria. E invece è arrivata la mazzata definitiva con i lavori del viale. Il 19 marzo, festa del papà, ho abbassato le serrande e non so se le riaprirò».

