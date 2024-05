«Prigioniera nella casa di Area» 

«Senza uno scivolo, sono segregata in casa da quattro anni». Iolanda Diana, 65 anni, alla quale un ictus rende difficoltoso muoversi se non con un deambulatore, non è l’unica prigioniera in una casa di Area. In una città in cui in quarant’anni sono stati commessi migliaia di abusi edilizi, quando si tratta di abbattere una barriera architettonica, la burocrazia si scopre di colpo integerrima.

La battaglia

La storia della pensionata è comune a quanti combattono con piccoli grandi ritardi legati alle manutenzioni che Area porta avanti a rilento. Paga dazio chi non può più stare in appartamenti diventati prigioni. Come Iolanda Diana, appunto, residente al piano terra di un palazzo di via Tasso: «Devo muovermi con un deambulatore, ma per uscire di casa e raggiungere il marciapiede ci sono tre scalini diventati per me insormontabili: ho chiesto ad Area di realizzare un piccolo scivolo che occuperebbe un pezzo di marciapiede lasciando lo spazio per i pedoni: a voce mi hanno risposto che è una modifica che non si può fare. E se non mi aiutano parenti o amici, io quei gradini non li posso affrontare».

Niente servizi

Non che nei palazzi popolari di via Ospedale si stia meglio: da anni (di cui la memoria dei residenti ha perso il conto) sono fuori uso alcuni ascensori: «Sino al quarto piano a piedi tutti i giorni - racconta Antonello Deriu, pensionato – a questo punto meglio non uscire di casa». «Figurarsi – rivela Antonietta Serra, 63 anni – quando occorre portare al terzo piano la bombola del gas: c’è chi si è comprato la carrucola elettrica per i sacchi di pellet». Ed è una barriera architettonica anche la condizione in cui continua a restare il piazzale fra via Dalmazia e via Ospedale: ad ogni pioggia, un pantano con l’acqua che invade i pianerottoli del piano terreno dei palazzi: impossibile uscire di casa. Nella frazione di Cortoghiana Daniela Sanna, 40 anni, vive un’altra situazione paradossale: «Il bagno è vecchissimo ma i sanitari sono stati montati in modo tale da togliere spazio per ogni minimo movimento: se Area è d’accordo ci penso io ma pretendo uno sconto sull’affitto». Concetto su cui torna ad insistere la presidentessa della commissione consiliare Servizi sociali Rita Vincis: «Se Area non può, e possiamo capirlo perché tutti gli enti pubblici hanno carenza di risorse e di personale, accetti che siano gli inquilini a pagare le manutenzioni, concordandole e poi certificandole affinché ottengano gli sgravi sugli affitti». Tutte queste istanze gli utenti le farebbero volentieri nel nuovo ufficio relazioni col pubblico che Area aveva inaugurato alcuni anni fa nell’ex hotel Centrale di via Fosse Ardeatine, se non fosse che è ancora chiuso: «Un’apertura farsa - accusa Diego Fronterrè, consigliere comunale - e dire che all’interno sono state pure realizzate in fretta e furia delle modifiche».

