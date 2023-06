“Prigione 77” Nella Spagna  post-franchista  la cronaca nera diventa fiction 

Fra i tanti esempi di cinema ambientati nelle carceri ne esistono alcuni capaci di raccontare le durezze del sistema penitenziario unendole al valore del riscatto sociale. Su queste basi “Prigione 77”, del regista Alberto Rodriguez, trae spunto da fatti realmente accaduti nella Spagna post-franchista combinando il genere storico con il thriller.

A Barcellona, negli anni Settanta, Manuel viene incarcerato per un crimine che non ha commesso. La permanenza in cella diviene da subito insostenibile, ove i secondini abusano senza freni dei detenuti privandoli di qualsivoglia forma di diritto. A permettergli di tenere duro sono i compagni di cella, grazie ai quali scoprirà presto che nel corso del regime i soggetti scomodi finivano regolarmente reclusi. Ma con la scomparsa del dittatore i detenuti scelgono di lottare in favore dell’amnistia, sperando in un’equa reintroduzione nella società. Le contestazioni che ne scaturiscono porteranno tuttavia ad un inasprimento delle proprie disumane condizioni. A catturare lo spettatore è soprattutto la caratterizzazione dei personaggi: un convincente Miguel Herràn nel ruolo di protagonista emerge grazie anche alla forte personalità dei soggetti con cui entra in contatto.

Fra le tante, la prova attoriale di Javier Gutiérrez ritrae col suo Pino un prospetto di durezza, cinismo e crisi di notevole sensibilità. Una regia competente, che ben inquadra lo scenario logoro e asfittico, restituisce infine il peso gravoso di un momento storico ancora capace di motivare agli ideali democratici, e che paradossalmente coglie nei suoi presunti detrattori il reale centro della battaglia per i diritti civili (g.s.).