Pride, cambia la circolazione 

Domani c’è il “Sardegna Pride” e per l’occasione ci saranno modifiche alla circolazione nelle vie del centro.

Divieto di sosta dalla mezzanotte di oggi e divieto di transito dalle 8 di domani e sino alla fine della manifestazione in via Giudice Torbeno (da via Dei Giudicati a via Cao Di San Marco) e in via Cao Di San Marco (da via Giudice Torbeno a via Baccaredda); divieto di transito dalle 8 di domani a fine corteo in via San Vetrano e via Giudicessa Vera; divieto di transito dalle 14 di domani in via Bacaredda (da via Dei Giudicati a via Cao Di San Marco) e via Romagna; divieto di sosta dalle 8 di domani e di transito dalle 17 e sino a fine corteo nelle vie: Bacaredda, Manzoni, Paoli, piazza Garibaldi, Sonnino, San Gregorio Magno, Logudoro, Dante.

Divieto di sosta dalla mezzanotte di oggi alle 24 di domani in via Santa Alenixedda, via Cao Di San Marco, piazza Giovanni. Divieto di transito dalle 17 di domani sino a fine corteo nelle vie: vico XII San Giovanni, Sant’Alenixedda, Cocco Ortu, San Rocco, piazza San Rocco, Ozieri, Monti, Leopardi, Alfieri, piazza San Benedetto, San Benedetto, Tola, Settembrini, Bacaredda (da via Manzoni), Alghero, Einaudi (da via Oristano a via Alghero), Abba, Iglesias/piazza Gramsci, Deledda, San Lucifero, Carbonia, Olbia, Nuoro, Dante, De Gioannis, piazza Repubblica,Deledda, Farina, Donizetti, San Benedetto, Cherubini, Cino Da Pistoia, Tiziano, Petrarca, Cocco Ortu, Ferracciu, Salaris, Todde, Don Macchioni.

Direzioni obbligatorie: dalle 14 di domani sino a fine corte in via Romagna (direzione via Bacaredda, obbligo di svolta a sinistra in via Francesco Ciusa); dalle 17 di domani in via Marche (obbligo svolta in via San Giovanni), via Verdi (obbligo svolta a destra in via San Benedetto), nella via Tola (obbligo svolta a sinistra in via Satta), via Carrara (obbligo svolta a sinistra in via De Gioannis), via Sant’Eusebio (obbligo direzione diritto in via Lo Frasso), via Tuveri (obbligo svolta a sinistra in piazza Repubblica/Pessina), via Cherubini (obbligo svolta a destra in via Donizetti), via Foscolo (obbligo svolta a sinistra in via Cocco Ortu), via Cino Da Pistoia (direzione obbligatoria da via Dante a via Petrarca).

RIPRODUZIONE RISERVATA