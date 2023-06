Pride, a Cagliari tutti i colori della libertà 

“È l’amore che crea una famiglia”: è lo slogan che ha accompagnato a Cagliari il Sardegna Pride 2023 (foto Giuseppe Ungari), che ha riunito circa 20 mila persone in difesa della libertà e dei diritti civili. La manifestazione ha preso il via dal Parco della Musica con sei carri, in rappresentanza delle associazioni organizzatrici. «In questo momento», ha spiegano chi è intervenuto dal palco, «per questo governo, noi non esistiamo. E invece siamo qui». Il corteo ha percorso via Bacaredda, piazza Garibaldi, via Dante e ritorno al parco, con la festa finale.

