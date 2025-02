Prezzo del gas ai massimi dal 2023, scorte europee dimezzate  

Il prezzo del gas continua a salire, e i Paesi europei sono costretti ad attingere alle scorte, ormai dimezzate. Sul continente, torna la paura di una crisi energetica. Mettiamo i fatti in fila. La quotazione del metano alla Borsa di Amsterdam Ttf è aumentata del 4,6%, arrivando a 58,3 euro. È il valore più alto dal febbraio del 2023. Il prezzo aumenta in Europa perché cresce la domanda, e questa crescita della domanda è dovuta a tre fattori. Primo, fa freddo e si brucia di più per scaldarsi. Secondo, c'è meno vento del solito, quindi la produzione elettrica dall'eolico cala, e bisogna sostituirla con quella dal gas. Terzo, dall'inizio dell'anno sono finite le forniture di gas russo attraverso i gasdotti ucraini. Secondo le previsioni a febbraio il consumo di gas in Europa dovrebbe aumentare del 17% rispetto a un anno fa. I dazi annunciati da Trump potrebbero provocare ritorsioni europee sulle importazioni del gas naturale liquefatto Usa. Tutto questo ridurrebbe ulteriormente la quantità di metano sul mercato europeo, facendo salire ancora il prezzo. Tanto è vero che alcuni Paesi dell'Europa centrale continuano a chiedere il ritorno del transito del gas russo attraverso l'Ucraina. In questo scenario di metano scarso e costoso, i Paesi europei sono costretti ad attingere maggiormente alle scorte, cioè al metano immagazzinato d'estate in giacimenti esausti, per far fronte ai consumi invernali. Gli stoccaggi di gas europei l'8 febbraio erano scesi sotto il 50% (49,02%).

