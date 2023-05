Prezzi in rialzo, affari in ribasso 

È la fotografia attraverso l’analisi degli agenti immobiliari presenti nella cittadina: il 70 per cento delle case presenti ad Assemini è stato acquistato, il 30 è ceduto in locazione ad affitti in crescita negli ultimi due anni del 30 per cento. Storicamente, poi già prima dell’approvazione del Puc, il piano di fabbricazione aveva creato nuove zone di espansione e in città si è costruito più del necessario: c’è più volume rispetto al numero della popolazione che non è cresciuta e che la dice lunga sul trend del futuro che dovrà puntare sulla ristrutturazione e riqualificazione dell’esistente.

Sono (quasi tutte) in vendita, si fa fatica a trovare case in affitto. Il prezzo delle abitazioni ad Assemini nell’ultimo anno è aumentato a causa del rincaro dei prezzi dei materiali necessari per costruire o ristrutturare. Considerando che tra gli effetti della guerra in Ucraina c’è anche il rialzo dei tassi dei mutui bancari, il risultato è che gli affari sono in calo, soprattutto rispetto a un 2022 molto positivo.

Il mercato

«C’è un calo delle vendite del 12 per cento – dichiara Duilio Batzella - nel 2023 a rispetto al 2022 che è stato invece un anno formidabile. I tassi di interesse sfiorano il 5%, sono triplicati e quindi il potere di acquisto da parte delle persone è diminuito, mentre i venditori sono fermi alla finestra e aspettano tempi migliori».

:«Anche chi è in grado di prendere il mutuo – dichiara Pierpaolo Moi (agente immobiliare) attende perché i tassi di interesse al momento sono troppo alti. Sino a giugno aumenteranno, poi speriamo che si assestino. Il prezzo del nuovo è scollegato dai redditi reali, gli stipendi sono sempre gli stessi».

«La pandemia – interviene Roberta Pistis (agente immobiliare) – è stato uno dei più difficili da affrontare, mentre per la guerra in Ucraina non ho avvertito preoccupazione neanche da parte dei clienti. È sempre più difficile trovare immobili da affittare, e ci sono pochissimi nuovi cantieri in costruzione per cui il disagio sarà sempre maggiore se non ci si adopera per far ripartire le costruzioni sul territorio asseminese».

Le zone

Le zone più ricercate sono quelle residenziali di Piri piri, le traverse di via Sardegna, via Carmine e la zona di espansione come via Sacco, vicino a Cuccuru Macciorri che in parte è stata sbloccata percepita di facile accesso alla 130. Il centro storico è svalutato. strade molto strette, case e appartamenti privi di posti auto e troppi vincoli a livello urbanistico. Il quartiere di via Coghe è quello che soffre più di tutti, bene invece la zona di Monte Lepre, vicino a Santa Lucia, dove si possono trovare ancora case singole.

I prezzi

«Mediamente – dichiara Batzella - si spende sui 120/130 mila euro per un trivano, mentre per una casa indipendente 180-200 mila euro. Le villette a schiera di nuova costruzione non si trovano a meno di 260 mila euro». «I prezzi al momento – dichiara Moi - si stanno livellando, c’è stata una salita soprattutto nell’ultimo anno, dovuto al costo dei materiali, anche per gli immobili più o meno recenti». «Sono convinta – chiude Pistis - che gli immobili si debbano vendere ad un prezzo equo: ci sono stati periodi folli dove un bivano costava non meno di 125 mila euro, oggi i prezzi si sono abbassati anche per l‘innalzamento spaventoso dei tassi dei mutui bancari».

Gli affitti sono troppo alti: per un bivano, molto piccolo e arredato male si arriva a spendere 450/500 euro al mese, mentre per uno recente fino a 550/600 euro. Il trivano è la tipologia più richiesta sia per l’affitto sia per la vendita, e i canoni vanno dai 650 ai 750 euro, quindi nettamente più alti.

«I proprietari preferiscono - dichiara Batzella - affittare per brevi periodi, perché più conveniente e con rischi pari a zero. Le persone che cercano case in affitto sono aumentate ma gli immobili disponibili sono sempre gli stessi, con canoni in crescendo».

