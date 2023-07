Prezzi fuori controllo: +50% in un anno Ora il ministero convoca le compagnie 

Le tariffe dei voli infrangono tutti i record: ormai un biglietto di andata e ritorno per trascorrere le vacanze estive nell’Isola può costare più di 800 euro. Più o meno come un Roma-New York.

Gli aumenti rispetto allo scorso anno vanno dal 30 al 50 per cento, nonostante nelle ultime settimane il prezzo del carburante per gli aerei sia precipitato. Se si fa il confronto con giugno 2022 - rileva la Iata, associazione internazionale che riunisce le compagnie aeree - è sceso in media del 30 per cento. E nei mesi scorsi il calo ha raggiunto il 40 per cento.

Ma la riduzione dei costi per ora non si è tradotta in nessuno sconto per i passeggeri. Anzi. I rincari sono diventati l’ostacolo più grande per la prossima stagione turistica. Gli allarmi si susseguono da settimane.

La denuncia

Assoutenti nei giorni scorsi aveva denunciato il salasso dei voli in Italia. E simulando la ricerca per il periodo 12 agosto (andata) e 19 agosto (ritorno) aveva elencato queste tratte e prezzi: Milano-Cagliari da 729 euro, Milano-Olbia da 802 euro, Milano-Palermo da 818 euro, Milano-Brindisi da 845 euro, Roma-Cagliari da 573 euro, Roma-Olbia da 800 euro. Il Codacons si è invece rivolto all’Antitrust, come ogni anno, chiedendo un’indagine. Lo scenario però è in rapido peggioramento. Nel 2022 ci si stupiva per un biglietto aereo da 600 euro, ora l’asticella si è alzata di diverse tacche, senza un motivo apparente se non quello del profitto delle compagnie.

Le verifiche

Il governo vuole vederci chiaro. Il garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato per martedì i rappresentanti delle principali compagnie aeree che effettuano voli nelle tratte nazionali maggiormente interessate dai rincari.

Gli incontri, spiega una nota del ministero, «consentiranno di analizzare le dinamiche dei prezzi dei biglietti e saranno propedeutici all’i mmediata convocazione di una commissione di allerta rapida sul caro-voli». Insomma: adesso anche il Governo prova ad aumentare il pressing sulle compagnie aeree.

L’indagine

Salvatore Deidda (FdI), presidente della Commissione Trasporti della Camera, ricorda che il Parlamento «ha già denunciato il caro voli, tramite un’indagine conoscitiva che ha fatto emergere che costa di più collegare Milano con Cagliari o Palermo che la stessa Milano con New York».

«Lo abbiamo ribadito anche durante l’audizione della Commissaria europea dei trasporti. Siamo consapevoli - prosegue il deputato sardo - della necessità di una semplificazione fiscale con addizionali o imposte che finiscono per ricadere sul costo finale del biglietto. C’è un tema di tratte essenziali e di differenziare le tariffe. Bisogna costruire una vera continuità territoriale che tuteli i residenti ma anche chi viaggia per lavoro, servizio, salute e studio. Di certo, sono tariffe troppo salate, nonostante ci sia una forte richiesta per turismo».

