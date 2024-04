«Prezzi folli anche per i residenti, una notte in traghetto è un lusso» 

Belle spiagge, mare cristallino, escursioni, buon cibo, discoteche e movida: la Sardegna resta la meta perfetta per le vacanze estive, ma è sempre più difficile raggiungerla a prezzi accettabili. Chi sogna e programma le proprie vacanze nell’Isola, si scontra col caro-tariffe, che riguarda anche i traghetti. Il preventivo per una famiglia di turisti o di emigrati sardi va dai 600 ai 2mila euro per un viaggio in nave con auto e pernottamento in cabina.

La storia

Lo sa bene Silvana Chiesa, che da quasi vent’anni, da quando ha sposato un sardo, trascorre sempre le sue vacanze estive tra Cagliari e il Sulcis. «Se riusciremo a venire nell’Isola, questo sarà il mio diciottesimo anno», afferma la donna brianzola, madre di cinque figli. «Abbiamo prenotato la casa al mare già a gennaio, poi da qualche settimana ho iniziato a cercare i biglietti per la nave, ma davanti ai prezzi folli ho bloccato la ricerca».

In questo periodo la donna, che ha anche scritto alla governatrice Alessandra Todde e al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sta monitorando insieme alla sua agenzia viaggi di Verano Brianza, il costo dei biglietti da Genova a Porto Torres, andata e ritorno. «Le tariffe sono molto alte e proibitivi per una famiglia media», afferma, «noi in Sardegna andiamo a trovare i nostri parenti. Mia suocera che si trova in una Rsa, una sorella di mio marito Stefano e una mia sorella che vive lì e come me ha sposato un sardo. Per esigenze familiari dobbiamo viaggiare di notte e avere più di una cabina, ma i prezzi fanno paura».

I prezzi

Le sue parole trovano conferma nelle simulazioni che si possono fare provando a prenotare i biglietti sul sito delle compagnie. Con “Grandi Navi Veloci”, partenza da Genova il 9 agosto e rientro il 24 da Porto Torres, il biglietto per una famiglia che chiede due cabine esterne, più il trasporto di una moto e di una Mercedes Viano costa 2261 con sconto residenti. Non va meglio con la “Moby”, dove per un viaggio simile bisogna sborsare 1.861 euro, sempre usufruendo dello sconto residenti. C’è poi la “Grimaldi” che per un biglietto identico, nella tratta Livorno-Olbia chiede 1.800 euro. Davanti al caro prezzi non fa sconti neanche la “Tirrenia”: 2.600 euro per la tratta Genova-Porto Torres.

La battaglia

«Una famiglia ha molte difficoltà ad affrontare una spesa così elevata e noi a malincuore stiamo valutando se rinunciare o meno alle vacanze in Sardegna. Ho scritto alla politica regionale e nazionale perché vorrei capissero le grandi difficoltà che si hanno per andare qualche giorno in una terra bellissima quale è la Sardegna che merita molto di più», aggiunge Silvana Chiesa, che ha fatto stampare alcune magliette indirizzate a Todde e Salvini con la scritta: “Quest’anno è un miraggio in lontananza i trasporti hanno prezzi esorbitanti”. «Le sto distribuendo un po’ a tutti perché arrivi bene il messaggio e si intervenga subito».

Ma non c’è solo il caro-tariffe da affrontare. Su alcune tratte (la Civitavecchia-Cagliari, ad esempio) nel mese di agosto ci sono più cabine disponibili. «Purtroppo siamo sentimentali: a conti fatti per le vacanze estive ci converrebbe scegliere altre mete e rinunciare alla Sardegna, invece aspettiamo l’offerta migliore e poi alla fine torniamo sempre a casa», commenta Luca Boi emigrato da qualche anno a Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA