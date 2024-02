Prezzi del latte, multata Lactalis 

Abuso di posizione dominante: è l'accusa mossa alla multinazionale francese Lactalis, alla quale il ministero dell'Agricoltura ha comminato nelle ultime ore 100 azion per le pratiche sleali sui prezzi del latte a danno degli allevatori. Sanzioni, queste, contro cui Lactalis ha annunciato ricorso, sostenendo che le modifiche contrattuali hanno già aumentato i compensi degli agricoltori. Mentre la Coldiretti si dice soddisfatta: «una storica prima vittoria di una battaglia sui prezzi del latte che sarà lunga e difficile», il ministro Lollobrigida esulta: «Lactalis si è approfittata della sua posizione dominante per rivedere i contratti con i nostri produttori del latte, abbassando il loro reddito, che è vietato».

Il ministro ne è convinto: «Abbiamo dato un segnale positivo che fa sì che Lactalis rispetti i nostri produttori e i nostri costi di produzione, come la legge prevede», ha aggiunto. Immediata la risposta della multinazionale, che ha annunciato ricorso. «Nel 2023 - ha ricordato - le modifiche contrattuali proposte hanno consentito agli allevatori di ricavare 40 milioni di euro, oltre il 10% in più rispetto a quanto stipulato inizialmente con un prezzo in linea con il mercato».

