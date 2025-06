Prezzi dei voli stabili, soffre la continuità 

Il weekend che apre le porte all’estate ha regalato un venerdì nero sul versante dei collegamenti aerei nell’Isola. Quasi impossibile trovare voli in partenza da Milano per i tre scali sardi. Un sold out inatteso che continuerà anche oggi, pur con qualche spiraglio in più. Il boom di turisti in arrivo cancella anche i canali preferenziali della continuità. Ormai nei weekend è quasi impossibile trovare posto a Linate se non si prenota con grande anticipo.

Meno opzioni

Intanto arriva un report della Cna sugli scenari della stagione estiva: i turisti che vorranno raggiungere la Sardegna dai principali aeroporti del centro Europa nel periodo di Ferragosto avranno a disposizione meno opzioni rispetto alla scorsa estate. Nel confronto con le principali regioni turisticamente rivali (Baleari, Croazia, Creta, Cipro, Corsica, Sicilia e Algarve), la Sardegna è quella che, dopo la regione portoghese dell'Algarve, ha peggiorato più marcatamente l'offerta aeroportuale rispetto al 2024. L'intensità del calo che ha riguardato i tre aeroporti sardi è rilevante (-14%, contro una media generale del +0,7%). Dal lato prezzi si conferma il risultato dell’anno scorso (1.190 euro per quattro persone andata e ritorno a cavallo di Ferragosto), ma in un contesto di leggera riduzione generale.

Destinazioni turistiche

La Sardegna ha quindi perso una posizione nella classifica delle destinazioni più convenienti, ora quarta è dietro Baleari, Algarve e Sicilia (era terza l'anno passato dietro alle isole spagnole e alla Croazia). «Le compagnie aeree - dichiarano i vertici della Cna Luigi Tomasi e Francesco Porcu - hanno ridotto i livelli di operatività, riducendo l'offerta, ma aumentando la disponibilità di voli diretti, la quale, tuttavia rimane contenuta».

L’analisi dei voli

Nel 2025, in un contesto generalizzato di leggera crescita del numero di voli (+0,7% nella media generale), la Sardegna ha subito un calo significativo dell'offerta. Rispetto al 2024 il numero di combinazioni disponibili per raggiungere uno dei tre aeroporti dell'isola, ottenuto totalizzando il numero di offerte messe a disposizione dai principali vettori europei (considerando anche le soluzioni con scalo intermedio ma con partenza e arrivo in giornata), si è contratto del -14%.

Il rapporto con gli altri

A titolo di paragone, per le Baleari il calo misurato è stato del 8,6%, -3,5% per la Croazia, -2,5% per la Sicilia, mentre Creta, Cipro e Corsica hanno registrato aumenti superiori al 15%. Note positive continuano ad arrivare dal tempo medio di viaggio: per raggiungere Alghero, Cagliari o Olbia, infatti, il tempo medio di viaggio nel 2025 si è attestato a circa 4,7 ore, una durata che è seconda solo a quella delle Baleari.

