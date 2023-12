«Prezzi cari? Penalità per tutti» 

Il prezzo della benzina in città è il più alto della Sardegna, quattro centesimi al litro in più rispetto a Cagliari. Ma questo non significa che per i gestori barbaricini sia un momento felice. Tutt’altro. A Nuoro in poche settimane due distributori hanno chiuso: si tratta quasi del venti per cento di quelli presenti tra le strade cittadine. Un segnale da non sottovalutare. Il direttore di Confcommercio, Gianluca Deriu, avverte: «Bisogna cambiare ottica, non ci sono i margini, si trattano di presidi di sevizio pubblico. Il rischio è che ci si ritrovi nel centro della Sardegna a dovere fare decine di chilometri per rifornire». Un qualcosa che in Francia è realtà da anni, da quando le pompe di benzina sono approdate nella grande distribuzione. «Ci sono zone dove per poter rifornire è necessario anche fare 60 chilometri», spiega Salvatore Sanna, benzinaio nuorese. Confesercenti con Gianbattista Piana è categorico: «È sbagliato dire che i benzinai ci stanno marciando, sono quelli che non possono incidere sul prezzo a differenza di Stato e industriali che invece incidono nel prezzo per il 98 per cento».

Ok il prezzo è giusto

Nessuno lo dice, ma nei distributori in città manca la reale concorrenza. Per l’assenza di pompe di benzina bianca, cioè che non fanno riferimento alle grandi compagnie petrolifere. Così i benzinai sono costretti ad applicare i prezzi imposti dalle compagnie che dirottano gli sconti dove c’è reale concorrenza, come a Cagliari. Un esempio? Ieri nel capoluogo regionale ci si poteva rifornire pagando la benzina 1,774 euro al litro, mentre per il gasolio bisognava sborsare 1,757 euro. A Nuoro il costo per un litro di carburante diesel era di 1,819, mentre per la benzina si pagavano 1,844 euro al litro.

I protagonisiti

Luciano Mura dal 2013 non gestisce più il distributore di famiglia ma fa da controllore. «Lo abbiamo ceduto nel 2013 alla compagnia, io per loro faccio solo il controllore. Una decisione che è stata la nostra salvezza, altrimenti saremo stati rovinati dalla banche - prosegue - mio padre era il gestore dal 1964, mio fratello dal 1984, io dall’87». Nel 2013 la decisione: «Oggi non c’è margine, il prezzo lo decidono le compagnie e non c’è concorrenza perché manca una pompa bianca che va ad abbattere i prezzi e crea la vera concorrenza. Qui le grandi società non si fanno concorrenza e per sopravvivere bisogna avere un bar e un lavaggio». Un ragionamento identico a quello che fa un altro decano dei benzinai nuoresi, Salvatore Sanna: «Mediamente il prezzo a Nuoro è di 4 centesimi in più caro rispetto ad altre piazze. Dove sta il problema? È la compagnia che stabilisce il listino nazionale, a livello regionale dà la possibilità di applicare sconti, dando ai manager un plafond che viene utilizzato nelle piazze più concorrenziali. Il trasporto influisce relativamente». Non così per Confesercenti e Conformmercio: «Le diseconomie di posizione incidono sul prezzo, se devo portare la benzina a Desulo o Tonara costa molto di più».

RIPRODUZIONE RISERVATA