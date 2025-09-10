Prezzi alimentari, è un salasso: +30% dal 2019  

La stangata sulla lista della spesa non ha eccezioni. Dal burro alla carne, dal caffè alla farina. Passando per pane, olio, frutta e uova. I prezzi di quasi tutti gli alimentari in Italia secondo l’ultima rilevazione dell’Istat sono schizzati di oltre il 30% in soli sei anni. Lo spartiacque è stata di certo la pandemia che ha choccato il mercato agroalimentare e della grande distribuzione organizzata come forse mai in passato. Un terremoto a cui poi si è aggiunta la crisi energetica innescata dalla guerra russo-ucraina che ha gonfiato dall’origine tutti i costi di produzione che necessitavano di consumo di petrolio, gas ed energia elettrica.

I numeri

Il Centro di formazione e ricerca sui consumi, guidato da Furio Truzzi ha riepilogato i casi limite del carrello della spesa: «Analizzando i dati Istat, emerge che tra agosto 2019 e agosto 2025 alcuni prodotti hanno subito rincari astronomici: il burro detiene il primato, con i listini saliti in media del +60% in sei anni, seguito dall’olio d’oliva (+53,2%), riso (+52%) e cacao in polvere (+51,4%) – spiega il C.r.c. – Il prezzo del caffè è salito in media del 47,6%, quello dell’olio di semi del 43,6%, le patate del 40,5%. Rispetto al 2019, acquistare oggi un pacco di zucchero costa il 37,5% in più, per la verdura fresca si spende il 36,7% in più, mentre le uova sono rincarate del 34,3%. Rincari superiori al 30% anche per pollame, frutta e acqua minerale».

Batosta

L’emergenza Covid è tuttavia rientrata. E anche la fiammata sui beni energetici partita all’esordio del conflitto bellico. I prezzi invece non sono tornati ai tempi pre-crisi. Ecco perché le associazioni dei consumatori gridano alla speculazione delle grandi compagnie, celeri a ritoccare i listini all’insù quando serve, ma meno rapide nel farli sgonfiare una volta che le acque si sono calmate. «La costante crescita dei listini al dettaglio nel comparto alimentare ha portato ad una situazione paradossale», denuncia il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso. «Le famiglie italiane spendono sempre di più per un carrello sempre più vuoto».

Sulla stessa linea il Codacons: «Chiediamo l’intervento di Antitrust e Mister Prezzi, affinché avviino una approfondita indagine sull’andamento dei listini alimentari in Italia, volta ad individuare possibili anomalie nella formazione dei prezzi a danno dei consumatori italiani».

