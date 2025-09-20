Prezzi al dettaglio: aumentano i gioielli (+80,1%), smartphone giù (-55%) 

ROMA. Negli ultimi 6 anni i prezzi al dettaglio hanno registrato in Italia un vero e proprio tsunami, con i listini di alcuni beni e servizi che sono letteralmente schizzati alle stelle, mentre altri prodotti hanno registrato un sensibile deprezzamento. Alla base dei rincari che hanno colpito diversi comparti una serie di fattori, dal caro-energia ai conflitti bellici, passando da clima e crisi geopolitiche internazionali. I numeri arrivano dal Codacons che, sulla base dei dati Istat sull'inflazione, ha messo a confronto i listini al dettaglio del 2019 con quelli in vigore oggi nel nostro Paese, pubblicando la classifica dei 20 beni più rincarati e di quelli che hanno registrato la più forte diminuzione. Il settore che detiene il record dei rincari è quello della gioielleria, i cui prezzi in sei anni sono saliti del +80,1%. La causa è da ricercarsi nell'esplosione delle quotazioni dell'oro, passate dai circa 1.500 dollari l'oncia dell'agosto 2019 ai 3.300 dollari dello scorso mese (+120%). La guerra in Ucraina, la crisi geopolitica e le tensioni economiche con gli Usa hann spinto i grandi investitori istituzionali (banche, fondi ed hedge) a comprare l'oro, bene rifugio per eccellenza, facendone impennare le quotazioni. L'energia elettrica sul mercato libero è la seconda voce che, tra il 2019 e il 2025, registra gli aumenti più marcati (+60,4%). Complice il fenomeno il caro-energia, il crollo dei listini più elevato si registra per gli smartphone, i cui prezzi dal 2019 scendono del -55%.

