Preziosi: «Domani a Villacidro  sarò Achab ma anche Ismaele» 

La velocità con cui cambia volto Alessandro Preziosi, tra teatro, cinema e televisione, potrebbe essere da guinness dei primati. Ieri era Giulio Cesare, Re Lear e Gabriele D’Annunzio poi è Andrea in “Non mentire”, la serie Netflix tratta dall’omonima miniserie tv andata in onda su Canale 5 nel 2019. Mentre domani (21.30) a Villacidro, nel cortile di Casa Dessì, in uno degli appuntamenti a cornice del Premio Giuseppe Dessì, sarà Ismaele e Achab nel monologo “Moby Dick”, tratto dal capolavoro di Herman Melville. E il 22 ottobre, al Teatro Massimo di Cagliari, farà coppia con Mogol nello spettacolo “Se stasera siamo qui”, che attraversa le storie, gli aneddoti, le confidenze e le curiosità dei testi e delle collaborazioni del celebre paroliere italiano. «In effetti, sono incasinatissimo», ammette l’attore napoletano classe 1973, tra i più amati della sua generazione, a fronte dei numerosi impegni professionali. «Ma aggiungerei “per fortuna”, se capitano esperienze come “Moby Dick”».

Si spieghi meglio.

«“Moby Dick” è un’esperienza che avevo già vissuto anni fa, credo nel 2018, al Festival di Napoli, ma nella trasposizione del libro fatta da Tommaso Mattei è un archetipo tra i più fortunati che mi sia capitato. Intanto, raccoglie due elementi a me cari: il primo ha a che fare con la mia infanzia trascorsa al mare, che rivivo attraverso il ruolo di Ismaele, il marinaio che partecipa alla missione-ossessione del capitano Achab nel dare la caccia a Moby Dick, la famosa balena bianca; l’altro è l’aspetto teatrale che si ricollega al personaggio di Achab, il prototipo dell’uomo chiuso, nel profondo del mare e nella sua ossessione, che lo rende eterno. E, poi, ci sono le musiche elettroniche di Paky Di Maio, scritte ad hoc, che accompagnano i vari momenti facendoti sentire al mare con la balena».

Si sente più Ismaele o Achab?

«Ismaele. Decisamente, Achab è più figo, intrigante, ma io non sono ossessionato, né ambizioso. Come Ismaele, a volte per noia ho fatto cose incredibili, mentre Achab è così inaspettatamente bello: come Giulio Cesare, che sapeva della sua morte e le è andato incontro, la voleva e l’ha ottenuta. Perché si muore una volta sola e, parafrasando Shakespeare, è da vigliacchi tenere lontano la morte».

Eppure, nella tragedia, “Moby Dick” offre un messaggio di speranza.

«L’allusione è al salvataggio di Ismaele da parte del capitano della nave che Achab aveva incrociato in mare e non aveva voluto aiutare, e che, alla fine di tutto, va in soccorso all’unico sopravvissuto dell’equipaggio che non aveva fatto lo stesso con lui».

Le piace l’happy end nelle storie?

«Nei grandi testi, quelli che hanno dentro il dramma e l’oscurità, sì, mi piace. Ad esempio, in “Aspettando Re Lear ”, adattamento del “Re Lear” di William Shakespeare, nel finale anziché la morte del protagonista e della figlia Cordelia c’è la riappacificazione tra i due. L’ho fatto altre volte di cambiare il finale negli adattamenti di celebri testi: se sono fuori diritti me lo posso permettere, ma cerco sempre di rispettare la storia».

Sul piccolo schermo, invece, è tornato con un argomento di tremenda attualità: la violenza sessuale.

«“Non mentire” tocca un tema di estrema attualità, purtroppo, e un argomento non indolore da trattare come lo stupro, che non ha nulla a che vedere col sesso o col desiderio fisico, tanto che la castrazione chimica non inibisce l’impulso, ma con la mente. Ed è interessante assistere nella fiction al meccanismo che si innesca dal momento in cui due persone, una donna e un uomo, con la loro parola, vengono messi l’una contro l’altro. Ma non voglio svelare il finale».

Dopo Villacidro tornerà in Sardegna con Mogol a Cagliari: anticipazioni?

«Lo spettacolo con Mogol è una gioia inattesa perché mi è sempre piaciuto cantare, anche se, in questo caso, si è trattato di tradurre in prosa le sue canzoni per sottolineare il valore delle parole. E delle emozioni da cui nascono: non a caso, partiremo con “Emozioni”».

RIPRODUZIONE RISERVATA