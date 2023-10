Prevosto (Pd): insuccesso del sindaco 

«Se non riesci a interloquire con i centro decisionali lo fanno altri, sulla scuola forestale lo ha fatto Pula». Carlo Prevosto, esponente Pd, all’opposizione in Consiglio comunale, inquadra così la decisione della Giunta regionale di portare per cinque anni, in via provvisoria, la scuola a Pula, perché Nuoro in 12 anni non è riuscita a utilizzare (perdendoli) i 10 milioni di euro finanziati dal mutuo prestiti e infrastrutture per realizzare l’opera in città.

La Regione è rimasta sorda anche alla proposta fatta il sindaco Andrea Soddu di lasciare i corsi comunque a Nuoro, in via provvisoria nelle sedi dell’Università. «Questa è l’ennesima dimostrazione dell’insuccesso della Giunta Soddu, mentre chiacchiera di grandi opere pubbliche che invece sono riprogettate e rifinanziate, come se fossero cose nuove da anni - attacca Prevosto - nel frattempo stiamo perdendo tutte le partite strategiche. La scuola forestale è solo l’ultimo tassello, dopo la Zes e la ferrovia. Succede perché questa città non è amministrata, non ha una strategia né una missione. È palese l’incapacità di capire che politica e pubblica amministrazione sono meccanismi complessi, se non riesci a interloquire con i centri decisionali lo fanno altri, vedi Pula. Ora urleremo allo scippo, ma in realtà è assenza di pubblica amministrazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA