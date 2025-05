Previsto un nuovo pacchetto di sanzioni 

Bruxelles. Un nuovo giro di sanzioni contro la Russia se non accetterà il negoziato con l’Ucraina. È il bastone che da giorni continuano ad agitare i leader europei, sin dalla missione di Starmer-Macron-Merz-Tusk a Kiev. E il cancelliere tedesco lo ha ribadito con forza nel corso della call che i leader europei hanno avuto con la Casa Bianca dopo la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Anche gli Usa, però, iniziano a pendere verso quella direzione, con il famigerato pacchetto elaborato dal senatore repubblicano Lindsey Graham: misure draconiane al settore bancario ed energetico, finanche l’imposizione di dazi al 500% a quei Paesi - come Cina e India - che acquistano il petrolio russo. Il disegno di legge, già depositato, è al servizio di Donald Trump dato che mira a «imporre sanzioni severe»alla Russia in caso di «rifiuto a negoziare un accordo di pace con l’Ucraina, violazione di un eventuale accordo nonché di una nuova invasione».

Il segretario di Stato Marco Rubio ha lasciato intendere che se Vladimir Putin non collaborerà il Congresso potrebbe prendere l’iniziativa, lanciando così un messaggio trasversale a Mosca. La parte più pesante è quella relativa al settore energetico e alle materie prime. Il capitolo prevede infatti «il divieto d’investimento nel settore energetico russo; sanzioni a chi supporta la produzione russa di petrolio, uranio o gas; il divieto totale d’importazione di uranio dalla Russia (gli Usa ne acquistano ancora); aumento dei dazi al 500% su beni e servizi russi (inclusi petrolio e gas); dazi del 500% anche sui Paesi che acquistano petrolio, uranio o prodotti russi». A chiudere, il blocco delle transazioni e congelamento dei beni «di istituzioni finanziarie russe» (ad esempio Banca Centrale Russa, Sberbank, VTB Bank) e «le sanzioni ai fornitori di servizi finanziari globali» (come SWIFT) che collaborano con istituzioni russe sanzionate. La parte più controversa, per gli Usa stessi, è certamente quella sui dazi, perché in un certo senso vanificherebbe gli sforzi distensivi con Pechino e farebbe rientrare dalla finestra - la turbolenza sui mercati finanziari - ciò che sembra si avvii ad uscire dalla porta. Le sanzioni secondarie contro la Russia sono «un’opzione che rimane sul tavolo», ha notato non a caso la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, poco prima della telefonata tra Putin e Trump. Graham la settimana scorsa ha preso parte alla riunione del Quintetto (Usa, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia) ad Antalya, a margine della ministeriale Esteri Nato, segno che la cooperazione tra Usa ed Europa sul dossier sta aumentando.

