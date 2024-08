Previsto un blackout: lunedì chiude la Mem 

La Mem resterà chiusa al pubblico per tutta la giornata di lunedì. Il provvedimento, adottato con ordinanza 87 firmata ieri dalla vice sindaca Maria Cristina Mancini, si è reso necessario a causa dei lavori alla rete che porteranno alla temporanea interruzione (come tempestivamente comunicato da E-Distribuzione) della fornitura di energia elettrica in via Mameli.

Le biblioteche aperte

Resteranno regolarmente aperte al pubblico le seguenti strutture:Biblioteca di Pirri, via Santa Maria Goretti 63 dalle 9 alle 13;Biblioteca G. B. Tuveri, via Venezia 23 dalle 10 alle 14;Biblioteca Montevecchio, via Montevecchio 29 dalle 9 alle 13.30;Bibliobus, piazza Giovanni XIII dalle 9 alle 13.

I servizi della Mediateca del Mediterraneo riprenderanno regolarmente martedì 27 agosto 2024 secondo i consueti orari.

