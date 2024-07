Previsti a fine anno  i lavori per la metro: altro incubo traffico 

Che cosa diventerà via Roma (lato portici) dopo i lavori di riqualificazione, adesso comincia a vedersi davvero. Quasi completata la sistemazione dei basoli, la carreggiata è più piccola, ristretta a due corsie di marcia per lasciare spazio all’ampia area verde che sorgerà. Ogni giorno gli operai piantano i nuovi alberi in quello spazio che dovrebbe diventare il raccordo tra la città e il mare. Rispettate le prescrizioni della Soprintendenza sui coni visivi dalla palazzata della Marina (le piante non ostruiranno la visuale da e verso il mare), lungo l’area verde (il bosco orizzontale, per intendersi) è ricomparso per un gran tratto anche il granito e, insieme, anche i basoli che sono “avanzati” dal ridimensionamento della carreggiata lato portici. Anche questa è una vecchia prescrizione della Soprintendenza che già oltre un anno fa aveva chiesto che venisse rispettato il contesto storico della zona (ecco perché il granito).

Quando tutto questo diventerà poi realtà? Nessuno si bilancia a fare previsioni: la speranza è che il primo tratto si riesca a chiudere dopo l’estate, per poi cominciare a lavorare nell’altra parte, fino al Largo. Poi arriverà il cantiere della metropolitana. A fine anno. O forse pure prima. ( ma. mad. )

