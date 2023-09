Prevenzione: visite mediche gratuite 

Una giornata dedicata alla prevenzione oncologica è stata organizzata per il 30 settembre dal Comune di Isili, affiancato dalle associazioni “Mai più da sole con il tumore” e “Sinergia femminile” e dalla fondazione “Taccia Ets”. La campagna di prevenzione, intitolata “Ogni momento è quello buono per prenderti cura di te stessa”, prevede dalle 10 visite senologiche ed ecografie gratuite nell’ambulatorio medico di via Dante. Dopo il pranzo sociale nel Parco di Asusa (al costo di 20 euro), dalle 16 nella sala Convegni del centro sociale Don Salvatore Sanna, l’incontro su “Prevenzione e racconti di vita”. Un momento di riflessione e di confronto per ricordare Dolores Corongiu, isilese scomparsa poco più di un anno fa: fu promotrice di diverse iniziative e manifestazioni per sensibilizzare le donne alla prevenzione.