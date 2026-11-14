Una giornata dedicata alla salute, con 87 cittadini sottoposti a controlli specialistici gratuiti negli ambulatori allestiti nei locali della scuola media. A Ortacesus l’iniziativa promossa dall’associazione Mediana, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della dirigenza scolastica, ha fatto registrare un bilancio positivo.

Nel corso della giornata sono state effettuate 57 visite senologiche per il controllo della salute della mammella e 30 controlli per la prevenzione dei tumori della testa e del collo. L’iniziativa prevede anche visite per il controllo delle patologie tumorali della pelle. «Riuscire ad accogliere e visitare 87 persone è stato un risultato importante, reso possibile dalla professionalità e dalla generosità di medici e operatori», dice Efisia Mascia, promotrice dell’appuntamento e socio dell’associazione Mediana.

L’auspicio è che questa esperienza rappresenti l’inizio di una serie di appuntamenti dedicati al benessere della comunità. «È stata una giornata di fondamentale importanza per il nostro Comune», commenta il vicesindaco Diego Marras. «Un ringraziamento particolare», aggiunge, «va all’associazione Mediana, a Efisia e a Simonetta Mascia per il supporto organizzativo e ai medici e agli infermieri che hanno messo a disposizione competenze e tempo». (sev.sir.)

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