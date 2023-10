Prevenzione tumori, i Lions donano una sonda ecografica 

Sempre più vicino alle donne, sempre più in prima linea nella prevenzione. L’associazione “Mai più sole” aggiunge un altro importante tassello nella sua campagna per cercare di prevenire i tumori femminili. Lo fa grazie ai Lions Quartu, che hanno donato una sonda endocavitaria multifrequenza per consentire di effettuare le ecografie transvaginali.

Il dono è stato consegnato ieri mattina nei locali della biblioteca di via Dante, durante un incontro cui ha partecipato anche, in rappresentanza del Comune, l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. In prima fila anche il fondatore dei Lions, Giulio Solinas.

«Ci avevano segnalato che l’associazione Mai Più sole aveva necessità di strumentazione», spiega il presidente dei Lions, Marino Sarritzu, «così abbiamo deciso di autofinanziarci per poter donare la sonda, per questo compito molto importante che è la prevenzione».

A riceverla è stata la presidente di “Mai più sole” Annachiara Bergamini: «È un regalo molto importante per noi e per tutte le donne. La utilizzeremo nell’ambito della nostra campagna di prevenzione dei tumori alle ovaie, che molto spesso sono legati a quelli al seno».

Intanto prenderanno il via martedì le visite senologiche gratuite con ecografie nel centro comunale in via Zara. Ci sarà la dottoressa Carola Politi. (g. da.)

