Prevenzione, pulizia contro gli incendi 

Dopo l’allarme sicurezza sollevato a più riprese tra gli amministratori locali, la Provincia avvia i lavori di sfalcio dell’erba lungo le arterie viarie di propria competenza. Grande il viavai di mezzi meccanici e squadre a terra, impegnati nella pulizia di varie strade tra Barbagia-Mandrolisai, Nuorese e Marghine, mentre sono ai nastri di partenza ulteriori interventi di rifinitura: «Avremmo voluto completare le fasi di sfalcio in largo anticipo - commenta l’amministratore straordinario della Provincia, Giuseppe Ciccolini - ma il perdurare delle piogge fino al 15 maggio non ce lo ha permesso. Tuttavia, non abbiamo perso tempo intervenendo quanto prima». Ciccolini guarda ad «un percorso più ampio che dopo la conclusione delle operazioni meccanizzate proseguirà con le rifiniture a bordo strada. Da quest’anno partirà la riorganizzazione della società in house, Nugoro Spa, potenziando la macchina organica, estendendo le pulizie di cunette e piazzole di sosta. Puntiamo a strade sicure per tutto l’anno».

Ad esprimere soddisfazione, anche Alessandro Corona, sindaco di Atzara e presidente della comunità montana Barbagia- Mandrolisai. (g. i. o.)

