Prevenzione oncologica: visite gratuite 

In occasione del mese della prevenzione oncologica la Lilt di Nuoro, nella sede di via Marco Polo eseguirà visite dermatologiche per controllo su nei, neoformazioni cutanee e pap test. Per quest'ultimo, se non eseguito da oltre tre anni, è possibile prenotare anche sul sito www.liltnuoro.it. La scorsa settimana, nella sede Lilt, si è tenuta una giornata di auto prelievo per la ricerca del Papilloma virus nelle donne di età compresa tra i 35 e i 64 anni. Gli screening si effettueranno solo su appuntamento prefissato, e verranno selezionate le donne che risponderanno ai requisiti richiesti, consultabili nella sezione prenotazioni del sito web, fino ad esaurimento posti disponibili. Seguiranno il 19 marzo le ecografie senologiche, il 22 marzo quelle tiroidee, il 27 ecografie e visite urologiche per la prevenzione dei tumori maschili. È richiesta la scelta di una sola prestazione, in caso di più richieste verrà presa in considerazione solo una di queste. Per usufruire del servizio è necessario il tesseramento annuale di 15 euro. Le visite possono essere sostenute con offerte libere, raccolte fondi, oblazioni, contributi di enti pubblici e privati. (g. pit.)

