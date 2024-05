Prevenzione, incontri nelle scuole 

La giornata internazionale dei bambini scomparsi è stata ricordata ieri anche in città. In particolare, la Questura di Nuoro ha promosso un’iniziativa nella scuola primaria San Pietro-istituto comprensivo Podda, dove personale della Divisione Anticrimine ha parlato con gli alunni e i docenti su temi inerenti la violenza, il bullismo e la violenza di genere offrendo spunti di riflessione anche sulla legalità e sul rispetto delle regole. I poliziotti hanno consegnato pieghevoli e segnalibri contenenti consigli utili ed informazioni relative alla giornata internazionale.

Durante l’incontro hanno effettuato alcune dimostrazioni anche gli operatori delle Unità cinofile di Abbasanta, gli equipaggi delle Volanti e la Polizia scientifica. L’iniziativa è stata promossa anche nell’istituto comprensivo di Orani e Orotelli di competenza del commissariato di Ottana, nella scuola “Albino Bernardini” nella giurisdizione del commissariato di Siniscola e in altre della giurisdizione dei commissariati di Tortolì e Lanusei.La giornata nasce dopo che il 25 maggio 1979, Etan Patz, un bambino di 6 anni, sparì a New York. La polizia partecipa a una serie di iniziative per aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi richiamando l’importanza di rivolgersi alle forze di polizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA