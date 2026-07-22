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Monserrato.
23 luglio 2026 alle 00:46

«Prevenzione incendi? Solo propaganda» 

La minoranza attacca la Giunta: sfalci e controlli in ritardo, interventi dopo l’allarme 

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Tra l’odore acre del recente rogo che ha lambito il territorio comunale e le temperature in costante aumento, a Monserrato la battaglia contro gli incendi si trasforma in uno scontro politico. Oggetto della contesa gli interventi tardivi riguardo la manutenzione dei terreni, le sanzioni ai privati e la situazione delle periferie. Da un lato l’opposizione consiliare, che parla di ritardi ingiustificabili e interventi propagandistici, dall’altro la giunta guidata dal sindaco Tomaso Locci, che rivendica il rispetto delle normative e la tempestività dei controlli.

I punti contestati

A sferrare l’attacco i consiglieri del gruppo “Pauli Monserrato-La Svolta”, Andrea Zucca e Valentina Picciau, che accusano la Giunta di essersi mossa fuori tempo massimo. «Gli interventi tardivi riguardo all’annuncio sugli sfalci e sulle multe fatte a estate inoltrata sono una mossa propagandistica», contestano dalla minoranza. «L’amministrazione ha difettato nella prevenzione nei mesi precedenti, muovendosi solo come reazione d’emergenza dopo il grave incendio dei giorni scorsi. Serve una pianificazione della sicurezza, non azioni dell’ultimo minuto». L’affondo riguarda anche il mancato rispetto delle promesse elettorali sulla riqualificazione e messa in sicurezza delle zone di edilizia spontanea: l’opposizione contesta il degrado di questi quartieri periferici, accusando la giunta di non aver mantenuto gli impegni.

La delibera comunale

Pronta la replica della giunta. Sulle tempistiche interviene il vicesindaco e assessore all’Ambiente Saverio De Roma: «Non si tratta di propaganda, ma del rispetto della legge regionale. Possiamo adottare la delibera comunale soltanto dopo quella regionale sull’emergenza incendi. Inoltre, non possiamo tagliare l’erba nei lotti privati con soldi pubblici: per questo agiamo con un’azione preventiva di controllo e relative sanzioni».

Accuse respinte

A fare chiarezza sugli episodi è il sindaco Tomaso Locci, che respinge le accuse. «Le multe sono state fatte prima dell’incendio di due settimane fa, che ha colpito il territorio di Selargius e non Monserrato. Quello di ieri è stato il primo episodio di una certa rilevanza sul nostro suolo, ma ha interessato un’area non vasta». Il primo cittadino annuncia la linea dura: «Chi non ha sfalciato i terreni, nonostante la multa andrà incontro a sanzioni più gravi nei prossimi controlli». Locci risponde infine sull’edilizia spontanea: «Per la riqualificazione e la messa in sicurezza di queste zone, il Comune non può fare nulla finché la Regione non approverà il Puc. La prevenzione c’è stata: oltre ai privati, abbiamo eseguito lavori per le strade dissestate e riparato le condotte idriche con Abbanoa, risolvendo problemi di approvvigionamento».

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