Prevenzione incendi, Droni e app insieme al parco di Tepilora 

È stata una giornata ricca di scambi di informazioni, esperienze e buone pratiche sulla prevenzione e la gestione degli incendi, quella organizzata ieri a Bitti nell’ambito del Progetto Silvanus, prima nella sede del Parco di Tepilora e poi nel pomeriggio all’interno dell’area protetta.

In aula i partner del progetto hanno illustrato programmi e strumenti messi in campo come la preparazione di una App, dedicata alla segnalazione degli incendi boschivi, che potrebbero utilizzare i soggetti istituzionali, ma anche i cittadini, per favorire rapidi e puntuali.

Di fronte ai vertici del Parco e ai rappresentanti territoriali di Forestas, Forestale e dei Centri per l’educazione ambientale e alla sostenibilità (Ceas) dell’area protetta, si è inoltre spiegato quanto sia centrale il coinvolgimento delle comunità nelle attività di monitoraggio e segnalazione e quindi di recupero del territorio nel post incendio boschivo. Nel pomeriggio, a Crastazza, è stato simulato un incendio e attivato un intervento di segnalazione, attraverso l’utilizzo di droni, e quindi lo spegnimento delle fiamme e la bonifica dell’area. Un’esperienza formativa importante che, attraverso l’uso di nuovi strumenti tecnologici, ha permesso di migliorare le conoscenze di operatori e cittadini, i quali saranno sempre più coinvolti nelle attività di prevenzione e tutela del patrimonio boschivo della Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA