«Prevenzione fondamentale contro le truffe» 

Quattrocento denunce all’anno. Le truffe online sembrano la nuova frontiera delle organizzazioni criminali anche se quelle telefoniche e porta a porta restano sempre insidiosissime. Se ne è parlato ieri durante il convegno promosso dalla Questura in cui si è cercato di sensibilizzare e informare i cittadini. Il dirigente della squadra mobile Samuele Cabizzosu ha ricordato che «in caso di dubbi è sempre bene chiamare le forze dell’ordine» poi si è soffermato sui casi della falsa maga, del santone che tramite sacrifici di animali avrebbe tolto il malocchio in cambio di denaro e ancora i falsi venditori di formaggio. Il dirigente del Compartimento della Polizia per la sicurezza cibernetica di Cagliari Francesco Greco ha parlato delle insidie della rete: dal finto trading online (investimenti di denaro) all’e-commerce fino alle false telefonate da parte delle banche, gli sms per il ritiro di fantomatici pacchi che servono solo per rubare codici e svuotare conti correnti. «Le tecniche dei truffatori si affinano sempre più – ha spiegato –l’ultimo stratagemma è quello di utilizzare l’intelligenza artificiale per riprodurre la voce di un parente e mettere a segno la truffa». Il magistrato Marco De Crescenzo ha concluso i lavori insistendo sull’importanza della prevenzione. ( v. p. )

