Prevenzione: folla all’Open Day della memoria 

Numeri importanti per l'Open day della memoria, che si è svolto a Macomer. Vi hanno partecipato 108 utenti volontari di un'età compresa fra i 49 e i 98 anni, di cui 18 presi in carico per ulteriori approfondimenti diagnostici. Sono i numeri dell'iniziativa, organizzata dalla sezione di Sassari dell’associazione Donne medico, in collaborazione col Comune di Macomer, che si è svolto lo scorso fine settimana.

Si tratta di un'iniziativa, dedicata agli ultracinquantenni, che ha lo scopo di somministrare uno specifico test per la prevenzione e la diagnosi tempestiva delle patologie neurodegenerative che conducono al declino cognitivo e alla demenza. Nelle ex caserme Mura sono state allestite sei postazioni, presidiate da altrettante professioniste volontarie, che hanno accolto i numerosi utenti che, nelle settimane precedenti, avevano accolto l’invito del Comune per prenotare la loro adesione all’iniziativa. «Numeri importanti, con una comunità che risponde così entusiasta e che dimostra un tale interesse per il proprio stato di salute - dice la vicesindaco Maria Luisa Muzzu - ciò rappresenta una risorsa importante che intendiamo ulteriormente valorizzare. Abbiamo infatti già pensato e programmato ulteriori appuntamenti dedicati, per promuovere una diffusa cultura della prevenzione. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA