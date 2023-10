Prevenzione, esami gratuiti  

Screening ecografico per identificare precocemente eventuali anomalie nel fegato e nella colecisti. La campagna di prevenzione gratuita è destinata ai residenti nel paese, di età compresa tra i 40 e 60 anni, con un limite massimo di sessanta visite disponibili.

Gli esami si svolgeranno il 23 ottobre, a partire dalle 9, nella sede Avis di piazza Monumento. Gli interessati, che dovranno presentarsi a digiuno, potranno ritirare il foglio di prenotazione direttamente nei locali della sede Avis di piazza Monumento.

«Questo screening ecografico – spiega il sindaco Giacomo Porcu – rappresenta un'opportunità da non perdere, identificare precocemente eventuali problemi legati al fegato e alla colecisti, è essenziale per prevenire complicazioni future e migliorare la qualità della vita». (a. c.)

