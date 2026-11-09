Prevenzione, ecografie e visite gratuite 

“La prevenzione non ha genere”. È questo il filo conduttore della giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno maschile in programma sabato dalle 9 alle 13 in Comune di Oristano. L’iniziativa è promossa da Komunque Donne con il patrocinio dell’amministrazione e la collaborazione del medico Massimo Dessena. «L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione su una patologia ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata: il tumore al seno maschile – fanno sapere gli organizzatori- Sebbene sia una forma di tumore relativamente rara, richiede attenzione, informazione e consapevolezza». Nel corso della mattinata sarà possibile effettuare gratuitamente sia le visite senologiche che le ecografie mammarie. Le prestazioni si svolgeranno nelle sale di maggioranza e minoranza del Municipio in piazza Eleonora.

«Parlare di tumore al seno maschile significa contribuire a superare tabù e pregiudizi, incoraggiando anche gli uomini a prestare attenzione ai segnali del proprio corpo e a rivolgersi agli specialisti. La diagnosi precoce rappresenta uno strumento fondamentale nella lotta contro questa patologia» concludono. È necessaria la prenotazione contattando il numero 379 1684731.

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