SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Municipio.
10 novembre 2026 alle 00:07

Prevenzione, ecografie e visite gratuite 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“La prevenzione non ha genere”. È questo il filo conduttore della giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno maschile in programma sabato dalle 9 alle 13 in Comune di Oristano. L’iniziativa è promossa da Komunque Donne con il patrocinio dell’amministrazione e la collaborazione del medico Massimo Dessena. «L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione su una patologia ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata: il tumore al seno maschile – fanno sapere gli organizzatori- Sebbene sia una forma di tumore relativamente rara, richiede attenzione, informazione e consapevolezza». Nel corso della mattinata sarà possibile effettuare gratuitamente sia le visite senologiche che le ecografie mammarie. Le prestazioni si svolgeranno nelle sale di maggioranza e minoranza del Municipio in piazza Eleonora.
«Parlare di tumore al seno maschile significa contribuire a superare tabù e pregiudizi, incoraggiando anche gli uomini a prestare attenzione ai segnali del proprio corpo e a rivolgersi agli specialisti. La diagnosi precoce rappresenta uno strumento fondamentale nella lotta contro questa patologia» concludono. È necessaria la prenotazione contattando il numero 379 1684731.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Saba: torno a fare il sindaco di Ottana, ho fiducia nei giudici

Subito un Consiglio comunale e la conferma della nuova Giunta 
Fabio Ledda
I provvedimenti

Continuità aerea, 10 milioni dal Governo

Manovra, allarme della Corte dei Conti: «Il 70% delle entrate è temporaneo»  
I casi

Crolla il balcone, muore un operaio

Napoli, un collega si è salvato per miracolo: i due lavoravano in nero 
Israele

Nuova Knesset, la presidenza il primo nodo

Visioni opposte tra alleati, Liberman: «Bisogna agire immediatamente» 