19 settembre 2025 alle 00:21

Prevenzione e sport allungano la vita 

Due giorni tra convegni, visite mediche gratuite e attività fisica a Sant’Elia 

Due giornate di sport, longevità e prevenzione. È il tema della Longevity Run, che si terrà a Cagliari sabato 27 e domenica 28 settembre: un weekend che unirà l’attività sportiva, con una camminata ludico-motoria, check-up gratuiti e un convegno con gli specialisti del settore. Il centro sarà il Lazzaretto, a Sant'Elia, nella settima di nove tappe a livello nazionale del 2025, la prima assoluta in Sardegna. A organizzarla l’assessorato allo Sport del Comune, in collaborazione col Policlinico Gemelli e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma che l'hanno ideata - col patrocinio di Sport e Salute - per sensibilizzare i cittadini sull'assumere stili di vita salutari e incoraggiare la prevenzione cardiovascolare.

Controlli gratuiti

Il 27 settembre, alle 8,30, si parte dal convegno “Prevenzione e longevità: dalla scienza alla pratica”. Dalle 10 alle 18 i check-up gratuiti per tutti. Al Lazzaretto saranno allestiti dieci gazebo: 12 medici eseguiranno il monitoraggio di otto fattori che - se trascurati - aumentano i rischi cardiovascolari. Nello specifico si tratta di pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, indice di massa corporea, dieta, esercizio fisico, fumo e qualità del sonno: un controllo della durata di circa 20 minuti. «Quando è nata l'idea di una tappa a Cagliari abbiamo risposto con grande entusiasmo», ha detto l’assessore comunale allo Sport, Giuseppe Macciotta. «Confidiamo che la cittadinanza risponda presente alle tre iniziative, soprattutto ai check-up, per ribadire quanto attività fisica e stili di vita salutari siano fondamentali».

Prevenzione

Il clou di domenica 28 sarà la camminata ludico-motoria. Un percorso di quattro chilometri, dal Lazzaretto verso il Lungomare (senza creare disagi al traffico), che sarà un momento di incontro per chi vorrà partecipare «Da sempre sport e salute formano un binomio inscindibile», sottolinea Michele Boero, medico e presidente della commissione Sport. «Cagliari dimostra grande sensibilità sul tema dell’invecchiamento attivo. Ci auguriamo che anche i giovani partecipino: gli studi hanno accertato come lo sport garantisca una vita più lunga e con una qualità migliore». Francesco Landi, direttore del Dipartimento scienze dell’invecchiamento, ortopediche e reumatologiche del Policlinico Gemelli, spiega l’iniziativa: «È un modo per comunicare come corretto stile di vita e prevenzione siano due pilastri fondamentali della longevità. Siamo felici che il Comune di Cagliari abbia portato l’evento in Sardegna per la prima volta».

