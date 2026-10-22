Prevenzione e solidarietà a Domusnovas  

Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore ovarico, alla solidarietà e alla valorizzazione del patrimonio del territorio. È questo lo spirito dell'iniziativa dell'associazione “Il giardino di Lu”, in programma domenica a Domusnovas Canales, con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca oncologica.

«Abbiamo immaginato un evento capace di unire informazione, partecipazione e condivisione - spiegano gli organizzatori – La prevenzione è la prima arma contro il tumore ovarico e crediamo che creare occasioni di incontro e confronto con specialisti sia fondamentale». La manifestazione sarà anche un'occasione per riscoprire il sito medievale di Santa Vittoria, al centro della camminata prevista nella mattinata.

Un momento reso possibile grazie alla disponibilità del Circolo dei servizi sociali Onlus e in particolare di Annalisa Angioni, che ha scelto di sostenere l'iniziativa in memoria del marito Raffaele Manca. «Santa Vittoria era un luogo al quale Raffaele era profondamente legato – afferma Annalisa Angioni - e per il quale si stava spendendo affinché potesse essere sempre più conosciuto e fruito dalla comunità». La visita sarà impreziosita dalla presenza degli archeologi impegnati nelle attività di scavo. L'evento potrà contare sul contributo dei volontari del Servizio civile, dell'associazione “Omonnoas” Domusnovas Canales, Pro Loco, compagnia barracellare e de L'Angolo dei Golosi. Nel pomeriggio spazio all'approfondimento scientifico con la fondatrice del Giardino di Lu, Maria Fois Maglione, il ginecologo oncologo Antonio Macciò e Bibbiana Cau, già ostetrica e da sempre impegnata nella promozione della salute femminile. ( s. c. )

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