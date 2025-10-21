VaiOnline
Fluminimaggiore.
22 ottobre 2025 alle 00:30

Prevenzione e controllo delle malattie con l’attività fisica 

Camminare in gruppo per prevenire e combattere diverse patologie, che con grande rilevanza affliggono la popolazione del Sulcis Iglesiente.

Con queste finalità è stato costituito a Fluminimaggiore il Gruppo “Cammino” «Si tratta di un gruppo di persone del paese – spiega Stefania Massa, assessora alla Sanità – costituito con la collaborazione dell’Università della terza età per portare avanti un progetto della Asl Sulcis. Prevede che le persone di una certa età eseguano attività fisiche, come la camminata lenta, per prevenire o curare alcune patologie». Il diabete, l’ipertensione, l’ansia e la depressione, le malattie cardiache e l’insufficienza renale, possono essere prevenute e tenute sotto controllo grazie a frequenti e costanti camminate, naturalmente senza faticare eccessivamente. «Il piano di esercizio fisico – aggiunge l’assessora – prevede per ogni partecipante una passeggiata di almeno 5 chilometri alla settimana, oppure della durata di 150 minuti». Hanno già aderito ben 54 “camminatori” con un’età superiore ai 65 anni. «Possiamo affermare – conclude – di ritenerci soddisfatti. Il numero degli aderenti, per la nostra comunità è considerevole. Speriamo di avere un riscontro positivo anche sulle finalità del progetto».

