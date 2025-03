Prevenzione e cibo, incontro al “Mossa” 

Sabato 12, alle 10 nell’Auditorium dell’istituto Mossa in via Carboni, si terrà un incontro organizzato dalla Lilt sulla prevenzione grazie alla sana alimentazione e sul trattamento del tumore alla mammella. L’incontro di formazione è rivolto ai dipendenti della Provincia e non solo. Saranno presenti diversi esperti tra cui i medici della Asl 5 Luigi Curreli, Luciano Curella e Francesco Piras. Sarà presente anche il coordinatore regionale della Lilt, Alfredo Schirru. ( s. p. )

