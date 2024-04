Prevenzione diabete, lezione agli studenti 

Prosegue la campagna di sensibilizzazione nelle scuole quartesi sul diabete e sulla promozione della salute e del benessere. L’iniziativa - “La salute vien giocando” - ha fatto tappa nella scuola divia Fieramosca, dell’Istituto comprensivo 5, dove si è svolta la seconda edizione della giornata di approfondimento, con attività di informazione e ludiche sul tema dell’alimentazione.

Un incontro organizzato dai vertici della scuola, con la collaborazione di Diabete Zero. «La nostra associazione» spiega il presidente di Diabete Zero Francesco Pili, «fin dall’avvio delle proprie attività, ha realizzato in Sardegna piccole e grandi iniziative di prevenzione attraverso campagne informative e interventi sul territorio che, insieme ai progetti di ricerca, vogliono concorrere a rafforzare le conoscenze e le competenze di operatori e operatrici, cittadine e cittadini. E anche la salute vien giocando è un piccolo contributo in questa direzione».Alla giornata - organizzata con esperti medici e psicologi - hanno partecipato gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Fra i presenti la referente dell’associazione per la salute Maria Bonaria Basoli, e la dirigente scolastica Aurelia Orrù.

