Prevenzione del diabete, passeggiata a Su Siccu 

Il 14 novembre è la giornata mondiale del diabete. In previsione dell’appuntamento la Diabetologia del San Giovanni di Dio ha organizzato per domani dalle 9 alle 13 una passeggiata a Su Siccu.

Sarà una giornata dedicata alla prevenzione della patologia e delle sue complicanze. “Un passo dopo l’altro per contrastare il diabete” è il tema prescelto per la passeggiata di sensibilizzazione, col fine di concentrare l’attenzione sullo stile di vita e l'importanza dell'attività fisica. L’obiettivo è il coinvolgimento sia delle persone con diabete, sia di quelle senza diagnosi (soprattutto i familiari dei pazienti), sul valore dell’attività fisica, anche di una semplice passeggiata, come strumento per ridurre la sedentarietà e i problemi a essa correlati.

Giornata in due tempi

La giornata verrà articolata in due tempi: una passeggiata guidata verso l’area pedonale Su Siccu, con partenza dal molo Ichnusa (piazza Marinai D'Italia) e arrivo al porticciolo, e la misurazione della glicemia all'andata e al ritorno della camminata. Per l’iniziativa sarà coinvolta la Croce Rossa, Aniad (Associazioe atleti diabetici), Associazione diabetici Cagliari e la Diabetologia Fesdi (Italian Ddiabetes societes federation).

Il San Giovanni di Dio, in occasione della giornata mondiale del diabete, si illuminerà di azzurro nella notte del 14 novembre.

Attualmente la prevalenza del diabete in Sardegna viene stimata intorno al 6%, con delle differenze territoriali molto importanti. I dati sono riferibili al 2016 e ad oggi approssimativamente sono circa 120.000 le persone che ne sono affette nell’Isola.

