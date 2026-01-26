«Prevenzione del diabete e impegno per la tutela della salute» 

Favorire la collaborazione tra le associazioni per la prevenzione del diabete con una visione comune improntata allo scambio di idee e alla fratellanza. Così a San Gavino hanno firmato un patto di amicizia i Lions Club Villacidro Medio Campidano e gli Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani (Osdi).

La cerimonia si è svolta in un clima di grande partecipazione, alla presenza dell’autorità lionistica, la presidente della sesta circoscrizione Angela Canargiu in rappresentanza del Governatore Graziella Puddu Loddo e di Simonetta Mamusa consigliere nazionale in rappresentanza della Presidenza dell’Osdi e dei volontari delle due associazioni. «È importante – hanno sottolineato la presidente del Lions Club di Villacidro Medio Campidano Maria Vittoria Zuncheddu e Simonetta Mamusa dell’Osdi - costruire legami duraturi fondati sul rispetto reciproco, sul desiderio di crescita comune. Vogliamo lavorare insieme per migliorare la vita delle persone e sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione a tutela della salute, in particolare nell’ambito delle patologie croniche come il diabete’.

La consigliera nazionale dell’Osdi Simonetta Mamusa ha portato i saluti della presidente Emilia Chiara Masuccio, che nel suo messaggio ha ringraziato e sottolineato il valore del patto con i Lions perché rafforza la nostra capacità di incidere e di rispondere in modo efficace ai bisogni delle persone soprattutto, ai più fragili'. «Quest’impegno – conclude Giorgio Olla, presidente del comitato marketing – guarda al futuro, nel segno dei valori lionistici e della professionalità degli operatori sanitari Osdi, uniti per servire con responsabilità e passione». (g.pit.)