VaiOnline
San Gavino.
27 gennaio 2026 alle 00:29

«Prevenzione del diabete e impegno per la tutela della salute» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Favorire la collaborazione tra le associazioni per la prevenzione del diabete con una visione comune improntata allo scambio di idee e alla fratellanza. Così a San Gavino hanno firmato un patto di amicizia i Lions Club Villacidro Medio Campidano e gli Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani (Osdi).

La cerimonia si è svolta in un clima di grande partecipazione, alla presenza dell’autorità lionistica, la presidente della sesta circoscrizione Angela Canargiu in rappresentanza del Governatore Graziella Puddu Loddo e di Simonetta Mamusa consigliere nazionale in rappresentanza della Presidenza dell’Osdi e dei volontari delle due associazioni. «È importante – hanno sottolineato la presidente del Lions Club di Villacidro Medio Campidano Maria Vittoria Zuncheddu e Simonetta Mamusa dell’Osdi - costruire legami duraturi fondati sul rispetto reciproco, sul desiderio di crescita comune. Vogliamo lavorare insieme per migliorare la vita delle persone e sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione a tutela della salute, in particolare nell’ambito delle patologie croniche come il diabete’.

La consigliera nazionale dell’Osdi Simonetta Mamusa ha portato i saluti della presidente Emilia Chiara Masuccio, che nel suo messaggio ha ringraziato e sottolineato il valore del patto con i Lions perché rafforza la nostra capacità di incidere e di rispondere in modo efficace ai bisogni delle persone soprattutto, ai più fragili'. «Quest’impegno – conclude Giorgio Olla, presidente del comitato marketing – guarda al futuro, nel segno dei valori lionistici e della professionalità degli operatori sanitari Osdi, uniti per servire con responsabilità e passione». (g.pit.)

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Centro Sardegna.

Dorgali e Siniscola preparano le richieste di fondi

Fabrizio Ungredda
Regione

Manovra, polemiche sul doppio ruolo della governatrice

Oggi in aula si riprende dalla Sanità ma l’assessora ad interim non ci sarà 
Roberto Murgia
L’iniziativa

Capitale del mare 2026: Cagliari ci crede

Zedda: «Candidatura concreta, frutto del lavoro condiviso tra varie istituzioni» 
Alessandra Ragas
Tempi moderni

Lettere, un lento addio: sempre meno recapiti, via una cassetta su tre

Poste Italiane: «Razionalizzazione, ma non faremo come in Danimarca» 
Marco Noce
il caso

Lega-FI, scontro su Calenda e ultradestra

Tajani a colloquio con Marina Berlusconi dopo l’apertura ad Azione 