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Serrenti.
14 ottobre 2026 alle 00:07

Prevenzione dei tumori, successo della Giornata 

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Record di presenze alla giornata della prevenzione a Serrenti: un servizio sanitario gratuito offerto a seicento persone e 1.700 euro raccolti per il reparto di Senologia dell’ospedale oncologico “Businco” di Cagliari. È il bilancio dell’iniziativa organizzata sabato dal comitato “Gli Amici di Fra” e dal Comune per l’Ottobre rosa il mese internazionale della prevenzione del tumore al seno. Una decina di medici volontari, con personale sanitario qualificato, ha offerto screening oncologici e controlli della salute.Con il supporto logistico della Protezione civile di Serrenti, la Vetrina terra cruda è stata trasformata in un hub sanitario con postazioni temporanee separate, pensate per garantire la privacy, dove ogni paziente ha beneficiato di uno o più controlli seguendo l’ordine di arrivo. Nel pomeriggio si è svolto un convegno con interventi dei medici e di vari ospiti, che hanno illustrato le buone pratiche di prevenzione da osservare e approfondito il ruolo della salute mentale, dell’attività fisica e dell’alimentazione nel benessere complessivo. In chiusura, la consegna da parte del Comune di una targa al comitato “Gli Amici di Fra” per l’impegno profuso nell’organizzazione di iniziative di valore per la comunità.

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