Prevenzione dei tumori, mese di screening della Asl 

Il centro screening della Asl, diretta da Paolo Cannas, promuove nuove giornate dedicate alla prevenzione del tumore alla mammella. Per tutto novembre, le mammografie (per la fascia tra i 50 e i 69 anni) si potranno svolgere anche di venerdì e sabato mattina e pomeriggio. Si continueranno a effettuare screening per la prevenzione del tumore al collo dell’utero per le donne tra i 25 e i 64 anni e gli screening colorettale rivolti a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni. Per informazioni e prenotazione scrivere a centro.screening@aslnuoro.it o chiamare il numero 800208084 o, tramite le locandine, inquadrare il qr code e compilare il form. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA