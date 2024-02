Prevenzione dei tumori, la Lilt intensifica i controlli 

Marzo è il mese della prevenzione oncologica, per questo la Lilt di Nuoro effettuerà alcune visite nella sede di via Marco Polo. Si comincerà questo sabato con le ecografie senologiche grazie alla collaborazione del dottor Bruno Corsi, l'iniziativa si ripeterà sabato 16 marzo; giovedì 29 e venerdì 15 in programma ecografie e visite ginecologiche. Il 2 marzo previste visite dermatologiche per il controllo dei nei e delle neoformazioni cutanee. Il 16 ecografie e visite urologiche, il 23 ecografie tiroidee. Per prenotarsi è necessario compilare il modulo su www.liltnuoro.it. Posti limitati. Per usufruire del servizio è necessario il tesseramento annuale di 10 euro.

