Prevenzione degli incendi, interpellanza 

Duecentomila euro per la prevenzione degli incendi nelle superfici boschive. Il Comune li aveva ottenuti partecipando nel 2019 a un bando regionale. Dovevano servire alla messa in sicurezza della pineta di Torregrande, grazie alla creazione di una fascia parafuoco di protezione per le abitazioni a ridosso delle aree boscate in caso di rogo. «Ma nel Dup approvato di quell’intervento non c’è traccia». L’accusa è del gruppo Prospettiva Aristanis, firmatario di un’interpellanza al sindaco Massimiliano Sanna e all’assessora all’ambiente Maria Bonaria Zedda.

«Avevamo ottenuto il finanziamento dell’assessorato all’Agricoltura dopo l’incendio divampato in via Magellano - ricorda il capogruppo Gianfranco Licheri che all’epoca sedeva tra i banchi della Giunta Lutzu - la Conferenza di servizi aveva dato esito positivo». I tre esponenti di maggioranza chiedono di sapere se l’esecutivo sia a conoscenza della partecipazione dell’amministrazione al bando, se il progetto sia stato finanziato, con quali cifre. In caso di risposta positiva, domandano come mai non siano iniziati i lavori e se non vi sia li rischio di perdere i soldi. «Anche lo scorso giugno la pineta di Torregrande è stata interessata da un rogo che ha lambito il campeggio Spiinnaker - conclude Licheri - non possiamo permetterci di perdere risorse per un intervento così importante, concesse peraltro senza quota di cofinanziamento». ( m. g. )

