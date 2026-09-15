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Suni.
16 settembre 2026 alle 00:47

Prevenzione degli incendi, forze internazionali a confronto 

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Prevenire gli incendi intervenendo prima che il fuoco diventi emergenza, attraverso la gestione della vegetazione, la conoscenza del comportamento del fuoco e il coinvolgimento diretto delle comunità rurali. È questo il messaggio che arriva dalla giornata conclusiva del progetto europeo Firesafenet, che ha riunito a Suni Forestale, Forestas di Oristano e i volontari “Nos Quartu” e “Saf Sant’Andrea Frius” oltre agli esperti del Cnr di Sassari, vigili del fuoco e la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, l’Istituto di Sociologia internazionale di Gorizia e una rappresentanza dei vigili del fuoco della Slovenia.

Non a caso si è svolta a Suni, dove da 16 anni il territorio è interessato da un’esperienza di gestione programmata degli abbruciamenti dei pascoli che ha contribuito a ridurre gli incendi. «La giornata di Suni rappresenta un risultato particolarmente significativo per il Corpo Forestale della Sardegna: il confronto con professionalità ed esperienze provenienti dalla Slovenia e dal Friuli ha confermato il valore delle competenze che abbiamo sviluppato negli anni nella gestione preventiva delle biomasse, nell’analisi del comportamento degli incendi e nell’uso professionale del fuoco», hanno commentato il direttore della Forestale di Oristano, Michele Chessa, e la direttrice del servizio antincendio e logistica della Direzione generale della Forestale, Stefania Murranca.

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