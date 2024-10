Prevenzione corruzione, via ai lavori 

I cittadini di Iglesias potranno dare il proprio contributo alla realizzazione del prossimo Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.L'amministrazione comunale ha reso pubblico un avviso rivolto ai soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi, alle organizzazioni di categoria, ai rappresentanti sindacali, ai comitati della società civile e ai singoli cittadini per la formulazione di proposte e osservazioni finalizzate a integrare e rendere ancora più efficaci le misure per la prevenzione della corruzione che verranno inserite nell'apposita sezione prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il 2025-2027. Le proposte e le osservazioni dovranno pervenire entro le 11 del 2 dicembre, ma si potrà tenere conto anche dei contributi forniti successivamente, che verranno valutati per gli aggiornamenti periodici del piano anticorruzione. Nel sito web del Comune di Iglesias è disponibile un apposito modulo che potrà essere compilato e consegnato a mano o via web. (j. c.)

